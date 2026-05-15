Главные новости за 15 мая. Сочи
Осужденной за демонстрацию нацистской символики отказали в жалобе в Сочи.
В Сочи доля сервисных апартаментов достигал 74%, в элитном сегменте показатель составляет 100%.
Морское сообщение возобновили между Сочи и Сухумом на судне «Космонавт Павел Попович». Маршрут будет работать до октября при благоприятных погодных условиях.
В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в ликвидации задействованы 445 человек.
Резидентами научно-технического центра «Сириус» стали шесть компаний.