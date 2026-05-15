Бастрыкин потребовал доклад после избиения пенсионера в Екатеринбурге

В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о расследовании обстоятельств хулиганских действий в отношении пожилого мужчины в Свердловской области, передает Следком.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В соцсетях распространилась информация о жестоком избиении пенсионера, перенесшего инсульт, возле дома на улице Латвийской в Екатеринбурге. Молодой человек без видимых причин напал на сидевшего на скамейке мужчину, повалил его на землю и избил.

По факту произошедшего следственными органами СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.

Полина Бабинцева

