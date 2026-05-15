Главные новости за 15 мая. Новороссийск

Росздравнадзор обнаружил нарушения в работе частной клиники «Новомед» в Новороссийске, где 12 мая скончался восьмилетний ребенок.

В районе Анапы и Туапсе за четыре дня обнаружили четырех дельфинов в тяжелом состоянии с интоксикацией, сообщает научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа».

На космических снимках не обнаружили загрязнений нефтепродуктами в местах крушения танкеров в Керченском проливе.

Днем 15 мая в акватории Черного моря сбили БПЛА. С 08:00 до 14:00 силы ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника.

В Новороссийске устранили 881 утечку холодной воды с начала года. Андрей Кравченко заявил, что потери воды в сетях удалось сократить почти на 200 куб. м.

Администрация утвердила состав рабочей группы по созданию водно-зеленого каркаса Новороссийска.