Свердловскую область в выходные накроет смог

Свердловскую область в эти выходные накроет смог, сообщили в Уральском гидрометцентре.

«С 20:00 15 мая до 20:00 17 мая на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,— говорится в сообщении.

В этот период выбросы промышленных предприятий и транспорта будут накапливаться у земли, формируя смог. Предприятиям предписано снизить выбросы загрязняющих веществ, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду и здоровье населения.

Ранее сообщалось, что жара в Свердловской области сохранится на выходных.

Полина Бабинцева