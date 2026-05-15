Минск и Нижний Новгород подписали «дорожную карту» сотрудничества на три года

«Дорожную карту» сотрудничества на 2026–2028 годы 15 мая подписали Нижний Новгород и Минск. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Он напомнил, что два города сотрудничают уже более 25 лет. Новая «дорожная карта» должна стать продолжением программы развития межмуниципального сотрудничества на 2023–2025 годы. Также аналогичные соглашения с минскими районами подписали Ленинский, Московский и Кстовский районы Нижнего Новгорода.

«Мы с определенной периодичностью подписываем “дорожные карты”, которые включают в себя конкретные мероприятия и проекты. В новой “дорожной карте” более десяти направлений. Это образование, социальная политика, спорт, физкультура и патриотическое воспитание. Кроме того, у нас большой опыт взаимодействия в сферах туризма, экономики, транспорта и дорожного хозяйства. В ближайшие годы нас ждет более 40 совместных проектов»,— рассказал господин Шалабаев.

Подписание документа прошло в рамках Дней Нижнего Новгорода в Минске, которые проходят в белорусской столице 14–16 мая. Нижегородцы представят на фестивале программу, которая включает в себя выставки нижегородских музеев и спектакли нижегородских театров. На одной из площадей Минска пройдет концертная программа с участием нижегородских коллективов.

Андрей Репин