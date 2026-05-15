В Тюменской области продлили запрет на посещение лесов до 8 июня
В Тюменской области продлен запрет на посещение лесов до 8 июня. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
По его словам, в рамках особого противопожарного режима в регионе продолжает действовать запрет на сжигание сухой травы и мусора, разведение костров, проведение пожароопасных работ и использование пиротехники.
«В регионе устанавливается по-настоящему летняя погода – это повышает риск возгораний. Происходят они, к сожалению, главным образом по вине человека. Поэтому запрещающие меры необходимы, чтобы защитить наши леса и населённые пункты от огня»,— написал глава региона.
Губернатор напомнил, что за нарушения особого режима предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.
Напомним, особый противопожарный режим действует в Тюменской области с 28 апреля.