В Тюменской области продлили запрет на посещение лесов до 8 июня

В Тюменской области продлен запрет на посещение лесов до 8 июня. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, в рамках особого противопожарного режима в регионе продолжает действовать запрет на сжигание сухой травы и мусора, разведение костров, проведение пожароопасных работ и использование пиротехники.

«В регионе устанавливается по-настоящему летняя погода – это повышает риск возгораний. Происходят они, к сожалению, главным образом по вине человека. Поэтому запрещающие меры необходимы, чтобы защитить наши леса и населённые пункты от огня»,— написал глава региона.

Губернатор напомнил, что за нарушения особого режима предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

Напомним, особый противопожарный режим действует в Тюменской области с 28 апреля.