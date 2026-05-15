В Екатеринбурге арестовали мигранта из Казахстана, избившего 12-летнего ребенка

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 12 июля гражданина Казахстана Алима Маматова, обвиняемого в истязании 12-летнего ребенка и угрозе убийством. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Мужчине инкриминируют п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание») и ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, по версии следствия, с января по май 2026 года 19-летний обвиняемый систематически избивал сына своей сожительницы. В мае во время бытового конфликта мужчина поссорился с женщиной, а когда ребенок попытался заступиться за мать, фигурант причинил мальчику телесные повреждения.

Кроме того, по данным следствия, обвиняемый угрожал убийством отцу ребенка. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам полиции.

Полина Бабинцева