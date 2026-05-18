В Черноземье 19 мая ожидается жаркая и пасмурная погода, до +29°C

Во вторник, 19 мая, жителей Черноземья ожидает жаркая и пасмурная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от +17°C до +29°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +18°C, днем поднимется до +27°C, вечером опустится до +23°C, а ночью — до +17°C. Ветер до 5 м/с.

В Воронеже утром будет +19°C, днем — до +28°C, вечером температура составит +25°C, а ночью опустится до +19°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром столбик термометра покажет +18°C, днем он поднимется до +26°C, вечером опустится до +23°C, а ночью понизится до +17°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +20°C, днем потеплеет до +28°C, вечером будет +25°C, а ночью понизится до +18°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром будет +19°C, днем — +27°C, к вечеру температура опустится до +24°C, а ночью понизится до +17°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром температура воздуха составит +21°C, днем потеплеет до +29°C, вечером опустится до +25°C, ночью — до +17°C. Ветер до 5 м/с.

Алина Морозова