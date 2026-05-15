«Сложно сказать, чем все это закончится»

«Им нужна помощь», — так Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Кубы. Президент США дал понять, что вплотную занимается этим вопросом, однако от какой-либо конкретики воздержался. Накануне, 14 мая, в Гаване побывал директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Журналисты не исключают, что он передал кубинскому руководству некое послание из Белого дома. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Куба — очередной шанс для Трампа войти в историю.



Американский президент завершил «исторический» визит в Китай. А может быть, он и не был таковым. Однако, предположительно, Трампу, среди прочего было очень важно узнать позицию Пекина по двум направлениям — Ирану и Кубе, поскольку обе эти страны в той или иной степени находятся в сфере китайских интересов. Сюда же можно добавить и Украину. Что ответил председатель Си Цзиньпин, разгадать не сложно: «Если Тайвань наш, тогда на счет всего остального мы не возражаем». Хотя все это, конечно же, версия.

Как бы то ни было, Куба рядом, поэтому этот вопрос для Белого дома приоритетный. Слишком много личного накопилось, вплоть до уязвленного самолюбия. 47-й президент Соединенных Штатов позиционирует себя как лидер, который восстанавливает историческую справедливость и делает Америку «снова великой». Коллеги — Эйзенхауэр и Кеннеди — не смогли остановить Фиделя Кастро. А вот ему, Трампу, выпал исторический шанс завершить эпоху правления революционной династии.

Министерство юстиции США объявило о намерении предъявить обвинение бывшему президенту, 94-летнему Раулю — последнему Кастро, родному брату великого Фиделя. Основанием служит инцидент 30-летней давности, когда Куба сбила самолет гуманитарной организации Brothers to the Rescue.

14 мая Гавану посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Похоже, это последний ультиматум. Остров Свободы сейчас серьезно страдает от американской блокады — в стране идут массовые протесты. После потери ближайшего союзника Николаса Мадуро и серьезного разговора Трампа с Мексикой поддержать борцов с империализмом и колониализмом, по сути, некому. Однако режим держится. За все эти годы был создан серьезный военно-полицейский аппарат, который верен власти (пока еще).

Сложно сказать, чем все это кончится. Однако пиар-эффект от возвращения Кубы получится максимальный, особенно учитывая более 2 млн американских кубинцев. В основном это противники социализма и Фиделя Кастро. Кроме того, для госсекретаря США Марко Рубио — сына кубинских иммигрантов — этот вопрос принципиальный. Тем не менее не все здесь однозначно: граждане Кубы привыкли жить плохо, и блокадой их не удивить. Многие просто уезжают и не решаются протестовать. Вернее, убегают теми же партизанскими тропами.

Если кубинский план Трампа провалится и с Ираном все закончится не лучшим образом, тогда для главы Белого дома все сложится очень непросто. Но, опять же, не будем забегать вперед.

Дмитрий Дризе