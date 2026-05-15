Главные новости за 15 мая: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Появился проект указа губернатора Воронежской области Александра Гусева об утверждении 20 членов региональной Общественной палаты (ОПВО) шестого состава. Их кандидатуры были делегированы зарегистрированными на территории региона структурными подразделениями общероссийских и межрегиональных общественных объединений.

Арбитражный суд Москвы одобрил ходатайства 24 кредиторов о вступлении в банкротное дело ООО «Квант» — юрлица ГК «Квант» Михаила Етонова с заводами в Воронеже и Зеленограде. В начале мая в третью очередь реестра требований были включены задолженности на общую сумму 763,4 млн руб.

Врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева представили членам правительства региона. На встрече присутствовали уже бывший губернатор Вячеслав Гладков и заместитель полпреда президента в ЦФО Алексей Еремин. Последний охарактеризовал господина Шуваева как опытного управленца. Экс-губернатор Вячеслав Гладков по указу президента награжден орденом Александра Невского. Накануне такую же награду получил ушедший в отставку губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал на два месяца бывшего заместителя руководителя Минприроды РФ, 49-летнего Дениса Буцаева, который в 2020 году в статусе и. о. губернатора два месяца возглавлял Белгородскую область. Господину Буцаеву вменяют мошенничество на общую сумму 4,1 млн руб.

Завершено расследование более 300 уголовных дел, возбужденных после вторжения ВСУ в Курскую область в 2024 году. Потерпевшими признаны более 87 тыс. жителей региона. С начала СВО в России обвинительные приговоры получили порядка 700 украинских военнослужащих, 24 из них назначили пожизненные сроки, остальным — от 16 до 25 лет.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн направил министру энергетики Сергею Цивилеву письмо с просьбой ходатайствовать перед правительством РФ о запрете майнинга криптовалют в ряде районов региона. Ранее «Ъ» сообщал, что такое ограничение может быть распространено на всю Объединенную энергетическую систему Центра, в состав которой входят все регионы Черноземья.

В Липецке директора стройфирмы задержали по подозрению в мошенническом хищении 103 млн руб. при исполнении контрактов (ч. 4, 6, 7 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По данным следствия, в 2021–2025 годах фигурант заключил ряд договоров подряда с муниципальными учреждениями, образовательными и коммерческими организациями в Липецкой области, Подмосковье и Нижнем Новгороде.

ООО «Альянс-2005» Рашида Аушева, которое летом 2025 года выиграло контракт на завершение реконструкции аэропорта «Южный» в Орле, сменило свой юридический адрес с Якутии на Чечню. Соглашение с фирмой было заключено по начальной цене в 2,2 млрд руб.

В Тамбовской области в первом квартале 2026 года зафиксирована положительная динамика индекса промышленного производства. Прирост составил 8,2% — больше чем в любом другом регионе Черноземья. При этом в трех областях макрорегиона отмечен спад.

Денис Данилов