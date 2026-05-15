Свердловчанина обвиняют в похищении знакомого из-за долга в 1500 рублей

В Ленинский районный суд Нижнего Тагила поступило уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого по п. «в,з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

По версии следствия, вечером 19 октября 2025 года в поселке Уралец мужчина избил своего знакомого, сломав ему ребра. После этого фигурант поместил потерпевшего в багажник автомобиля и вывез в безлюдное место, где удерживал против воли. Мотивом похищения, согласно материалам дела, стала отработка долга в размере 1500 рублей. Потерпевшему впоследствии удалось сбежать в лес, когда фигурант оставил его без присмотра.

Отмечается, что обвиняемый ранее уже был судим и в 2025 году освободился из колонии, где отбывал 14-летний срок за убийство.

