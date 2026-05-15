Власти утвердили рабочую группу по созданию водно-зеленого каркаса Новороссийска

Администрация Новороссийска утвердила состав межведомственной рабочей группы по созданию водно-зеленого каркаса города, соответствующее постановление подписала заместитель главы Наталья Ищенко. Документ размещен на официальном сайте мэрии.

Согласно положению, межведомственную группу сформировали для установления системы управления зеленой инфраструктуры с учетом климатических особенностей Новороссийска. Члены группы должны будут осуществлять сопровождение разработки проекта «зеленого каркаса» Новороссийска, направленного на повышение связности озелененных и водных территорий города, также в их задачи вошли определение пилотных участков под озеленение, подготовка материалов и просветительская работа с населением.

Председателем рабочей группы назначена и.о. заместителя главы города Наталья Ищенко. В состав вошли замглавы Новороссийска по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров и главный специалист отдела архитектурно-градостроительного планирования Виктория Ковель. Членами комиссии в рамках разработки проекта «зеленого каркаса» стали депутаты городской думы Новороссийска, начальники городских управлений и МБУ, председатель общественной палаты Новороссийска, общественники и другие лица.

На разработку проекта «зеленого каркаса» Новороссийска из муниципального бюджета ранее выделили 64 млн руб. Как сообщал «Ъ-Новороссийск», в рамках создания каркаса планируется оцифровать все имеющиеся зеленые насаждения на территории города, в том числе находящиеся на частных территориях, оценить их состояние и провести подробный анализ для последующей разработки проекта озеленения.

Кристина Мельникова