Отставки губернаторов, Трамп в Китае, фестиваль в Канне

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ушла в отставку. Причиной стали нарастающие экономические проблемы и ситуация с украинскими беспилотниками.

Госдума назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного при президенте по правам человека в России. Занимавшую этот пост с 2016 года Татьяну Москалькову на заседании 14 мая парламентарии проводили аплодисментами.

Губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз покинули посты. На смену первому Владимир Путин назначил вице-губернатора Иркутской области Александра Шуваева. Врио губернатора Брянщины стал премьер-министр ЛНР Егор Ковальчук.

Цифры недели

Минэкономики: темпы увеличения ВВП в этом году составят лишь 0,4% вместо ранее называвшихся 1,3%.

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «205 на 205». Кроме того, стороны также провели обмен телами погибших военнослужащих. Россия получила 41 тело, украинской стороне переданы 526 тел.

МЭА: дефицит на мировом рынке нефти в 2026 году составит около 1,8 млн баррелей в сутки.

Продажи дорожно-строительной техники в первом квартале 2026 года упали на 51%.

Количество открытий новых магазинов в торговых центрах Москвы сократилось вдвое: в январе—марте было открыто всего 80 магазинов.

Посещаемость кинотеатров на майских праздниках снизилась на 35% год к году — с 3,7 млн человек до 2,5 млн.

Директор ФСИН Аркадий Гостев: В России число людей в местах лишения свободы упало ниже 300 тыс.

Российский экспорт кормовых компонентов в 2026 году может вырасти на 4–5% после прошлогоднего падения на 15%.

В первом квартале 2026 года объем предложения офисов на продажу в Москве увеличился в полтора-два раза год к году.

Росаккредитация и Роскачество обнаружили нарушения у 11 компаний, присваивающих звезды российским отелям.

Гражданам выплатили уже более 2,3 млн руб. за жалобы в полицию на пьяных водителей, подсчитал «Ъ».

В МИД РФ заявили о четырехкратном росте числа репатриантов в 2025 году.

За первый квартал ввоз одежды из Китая в Россию вырос на 60%: за первые три месяца этого года он достиг $1,1 млрд.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о планах сократить каждого шестого чиновника.