Отставки губернаторов, Трамп в Китае, фестиваль в Канне
Чем запомнилась неделя 11–16 мая: цифры, цитаты и факты
Церемония открытия 79-го международного Каннского кинофестиваля (12 мая 2026 года)
Отставки и назначения
Губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз покинули посты. На смену первому Владимир Путин назначил вице-губернатора Иркутской области Александра Шуваева. Врио губернатора Брянщины стал премьер-министр ЛНР Егор Ковальчук.
Госдума назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного при президенте по правам человека в России. Занимавшую этот пост с 2016 года Татьяну Москалькову на заседании 14 мая парламентарии проводили аплодисментами.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ушла в отставку. Причиной стали нарастающие экономические проблемы и ситуация с украинскими беспилотниками.
Цифры недели
Минэкономики: темпы увеличения ВВП в этом году составят лишь 0,4% вместо ранее называвшихся 1,3%.
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «205 на 205». Кроме того, стороны также провели обмен телами погибших военнослужащих. Россия получила 41 тело, украинской стороне переданы 526 тел.
МЭА: дефицит на мировом рынке нефти в 2026 году составит около 1,8 млн баррелей в сутки.
Продажи дорожно-строительной техники в первом квартале 2026 года упали на 51%.
Количество открытий новых магазинов в торговых центрах Москвы сократилось вдвое: в январе—марте было открыто всего 80 магазинов.
Посещаемость кинотеатров на майских праздниках снизилась на 35% год к году — с 3,7 млн человек до 2,5 млн.
Директор ФСИН Аркадий Гостев: В России число людей в местах лишения свободы упало ниже 300 тыс.
Российский экспорт кормовых компонентов в 2026 году может вырасти на 4–5% после прошлогоднего падения на 15%.
В первом квартале 2026 года объем предложения офисов на продажу в Москве увеличился в полтора-два раза год к году.
Росаккредитация и Роскачество обнаружили нарушения у 11 компаний, присваивающих звезды российским отелям.
Гражданам выплатили уже более 2,3 млн руб. за жалобы в полицию на пьяных водителей, подсчитал «Ъ».
В МИД РФ заявили о четырехкратном росте числа репатриантов в 2025 году.
За первый квартал ввоз одежды из Китая в Россию вырос на 60%: за первые три месяца этого года он достиг $1,1 млрд.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о планах сократить каждого шестого чиновника.
Цитаты недели
«Это самый мощный ракетный комплекс в мире» (президент РФ Владимир Путин о ракете «Сармат»).
«Первопричина нынешних потрясений — стремление США и их союзников сохранить свое доминирующее положение» (секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке).
«Выкупить они хотят раз в десять дешевле, чем европейцы вложили» (глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что США хотят восстановить и выкупить «Северные потоки»).
«За пять с лишним лет работы так и не построили ни одного завода и не принесли в страну никаких нанотехнологий» (бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс о новом руководстве госкорпорации).
«В Америке люди ни о чем другом не говорят» (президент США Дональд Трамп о своем визите в Китай).
«Фильм не должен отвергаться из-за политического послания — но и получать призы только по этой причине тоже не должен» (глава жюри Каннского кинофестиваля режиссер Пан Чхан Ук на церемонии открытия).
По букве закона
Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы Минприроды Дениса Буцаева. В апреле он покинул Россию через Белоруссию.
Певица Линда (Светлана Гейман) стала подозреваемой в уголовном деле об особо крупном мошенничестве. Суд отправил под домашний арест ее музыкального директора.
Суд приговорил к пяти годам колонии одного из экс-руководителей ЛДПР Сергея Абельцева за мошенничество.
Между Россией и Саудовской Аравией начал действовать безвизовый режим.
Бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака арестовали на 60 суток.
Инициативы недели
Правительство обсуждает два способа дофинансирования постройки атомных ледоколов «Ленинград» и «Сталинград» и судна для их обслуживания за счет внебюджетных средств.
«Пивоварни Бочкарев» (ранее холдинг ОПХ) могут запустить проект по выпуску собственной колы.
Немецкие компании Rheinmetall и Deutsche Telekom объявили о создании системы защиты от БПЛА.
Сделки недели
«Билайн», МТС, «Мегафон» и T2 подписали стратегические соглашения с мессенджером «Макс».
Китайский производитель электромобилей Xpeng ведет переговоры с германской компанией Volkswagen о покупке одного из ее заводов в Европе.