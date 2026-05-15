С начала года в Новороссийске устранили 881 утечку холодной воды

На сетях водоснабжения в Новороссийске с начала 2026 года ликвидирована 881 утечка, заявил мэр города Андрей Кравченко. Специалисты устранили на 43% утечек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам Андрея Кравченко, потери воды за прошедшие месяцы текущего года удалось сократить почти на 200 куб. м. В городе зафиксировали повышение эффективности работы за счет увеличения количества аварийных бригад.

В настоящее время в распоряжении МУП «Водоканал» Новороссийска находятся 27 открытых заявок на устранение порывов на сетях. Ранее в работе ресурсоснабжающей организации были установлены 120 таких заявок.

С начала года «Водоканал» восстановил 270 разрытий из 336, по 66 оставшимся адресам ведутся ремонтные работы. Одновременно с этим специалисты продолжают реконструкцию аварийного участка Троицкого группового водопровода в районе улицы Магистральная в Восточном районе. Как сообщил мэр Новороссийска, строительно-монтажные работы планируется завершить в середине августа.

Сейчас также осуществляется ремонт подающего водопровода протяженностью 200 м на улице Черняховского. Глава города подчеркнул, что укладка двух участков трубопровода завершена, в ближайшее время специалисты произведут переврезку проложенных участков и протянут водопровод на проспекте Ленина.

София Моисеенко