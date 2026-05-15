Нижегородца обвинили в вымогательстве под прикрытием мнимой «крышей» в ФСБ

В Нижнем Новгороде местного жителя обвиняют в покушении на убийство предпринимателя с целью получения 1 млн руб. за мнимый долг. По данным регионального управления СКР, злоумышленник умышленно наехал на предпринимателя на автомобиле и скрылся с места происшествия.

Пострадавшего с телесными повреждениями средней тяжести доставили в больницу.

По данным следствия, обвиняемый также требовал долг и угрожал предпринимателю, заявляя, что его прикрывают высокопоставленные сотрудники ФСБ России. В региональном управлении ФСБ сообщили, что эти заявления не имеют под собой оснований.

Кроме того, нижегородец направил письменное обращение на имя начальника одного из отделений ОЭБиПК УМВД по Нижнему Новгороду, в котором угрожал ему применением насилия.

В отношении нижегородца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (Угроза применения насилия). Обвиняемый арестован.

Андрей Репин