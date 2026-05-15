Нижегородский метрополитен продлит работу в «Ночь музеев»

Нижегородский метрополитен продлит работу в ночь с 16 на 17 мая в связи с проведением акции «Ночь музеев». Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ночь с субботы на воскресенье метро будет работать до 01:00. Интервал движения поездов с 23:59 составит 15 минут, отмечается в сообщении.

Последний поезд со станции «Парк культуры» отправится в 01:04, с «Горьковской» и «Стрелки» — в 01:05, с «Буревестника» — в 01:03.

Как писал «Ъ-Приволжье», к всероссийской акции «Ночь музеев» присоединятся 45 площадок Нижнего Новгорода.

Владимир Зубарев