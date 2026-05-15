В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты
Аэропорты Геленджика и Краснодара открыты для осуществления полетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Ограничения накладывались накануне для обеспечения мер безопасности.
В настоящее время аэропорты Геленджика и Краснодара в штатном режиме отправляют и принимают рейсы. Воздушное пространство в Краснодарском крае открыто, согласно сведениям Росавиации.
По данным онлайн-табло аэропорта Геленджика, в воздушной гавани задержан один рейс на прилет из Екатеринбурга. Остальные рейсы осуществляются по расписанию.