В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты

Аэропорты Геленджика и Краснодара открыты для осуществления полетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Ограничения накладывались накануне для обеспечения мер безопасности.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В настоящее время аэропорты Геленджика и Краснодара в штатном режиме отправляют и принимают рейсы. Воздушное пространство в Краснодарском крае открыто, согласно сведениям Росавиации.

По данным онлайн-табло аэропорта Геленджика, в воздушной гавани задержан один рейс на прилет из Екатеринбурга. Остальные рейсы осуществляются по расписанию.

София Моисеенко