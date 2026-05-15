Экс-глава кушвинского «Теплодома» останется в СИЗО до июля

Кушвинский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшему директору МУП КМО «Теплодом» Сергею Фучкину. Он останется в СИЗО до 23 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: Суды Свердловской области

В судебном заседании защита и сам обвиняемый настаивали на избрании более мягкой меры пресечения, однако гособвинитель поддержал ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей, отметив, что оснований для смягчения меры нет.

Сергей Фучкин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, он совместно с сообщниками похитил денежные средства на общую сумму 1, 8 млн руб., выделенные из бюджета Кушвинского муниципального округа в качестве субсидий, предназначенных для обеспечения бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения.

Напомним, в начале 2026 года в Кушве произошло четыре аварии на объектах теплоснабжения, в том числе на котельных «Рудничная», «Блочная», «Квартальная» и «Уральская». После этого Фучкина, его заместителя Андрея Лиханова и подрядчика Андрея Лошагина задержали.

