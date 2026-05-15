В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Пассажирам рекомендуется внимательно следить за информацией о статусе своего рейса от авиаперевозчиков, которые сообщают обо всех изменениях по контактам, указанным в бронировании, а также за аудиообъявлениями в терминале.