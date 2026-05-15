Погоня со стрельбой произошла в Ленобласти из-за подростка, который угнал машину отца

В Ленинградской области во время ночного патрулирования сотрудники ДПС в ходе погони со стрельбой задержали 16-летнего подростка, который управлял отцовской машиной. В отношении него составлены административные протоколы по трем статьям КоАП РФ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале петербургской полиции.

Парня задержали. Им оказался студент местного техникума, без прав. Подросток признался, что взял отцовскую машину без разрешения, чтобы покататься с другом

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Тихвинскому району контролировали движение в деревне Горка. Экипаж попытался остановить автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого находился подросток. На требования автоинспекторов молодой человек не ответил и, резко увеличив скорость, продолжил движение.

«Сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены применить табельное оружие для остановки его транспортного средства: сначала инспектор ДПС произвел два предупредительных выстрела в воздух, а затем несколько прицельных по колесам преследуемой иномарки»,— говорится в сообщении полиции.

Парня задержали. Им оказался студент местного техникума, без прав. Подросток признался, что взял отцовскую машину без разрешения, чтобы покататься с другом.

На парня составили административные протоколы, а машину поместили на спецстоянку. Решается вопрос о привлечении законных представителей подростка к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию сына.

Карина Дроздецкая