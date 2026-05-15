Аэропорт Геленджика временно закрыли для полетов

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Полеты ограничены и в аэропортах Сочи и Краснодара, сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения на полеты в аэропортах юга России ввели в связи с требованиями безопасности. По данным Росавиации, в воздушных гаванях Геленджика и Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов. Подробную информацию о статусе рейса пассажиры могут узнать через онлайн-табло.

В Росавиации заявили, что временные ограничения в воздушном пространстве сказались на возможности использования маршрутов для полетов в направлении Геленджика и Краснодара, а также из указанных аэропортов.

