Экс-начальника отдела полиции в Петербурге осудили на восемь лет по делу о взятке в 17 млн

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего начальника отдела полиции Мурада Канчиева к восьми годам колонии строгого режима по делу о посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Кроме лишения свободы суд назначил подсудимому штраф в размере 20 млн рублей, лишил его звания полковника и запретил в течение пяти лет занимать должности в правоохранительных органах.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге экс-начальник отдела полиции получил восемь лет колонии

Второй фигурант дела, Сергей Кудрявцев, получил 2,5 года колонии строгого режима и аналогичный штраф — 20 млн рублей.

Следствие установило, что Кудрявцев выступал посредником при передаче денег за непривлечение двух человек к уголовной ответственности. В июне он получил от знакомого 5 млн рублей и передал их Канчиеву, который, по версии следствия, направил средства конечным получателям.

Позже сумма требуемой взятки увеличилась сначала на 2 млн рублей, а затем еще на 5 млн — в общей сложности до 17 млн рублей. Часть денег посредники оставляли себе в качестве вознаграждения.

После очередного требования о передаче средств взяткодатель обратился в ФСБ и согласился участвовать в оперативных мероприятиях.

9 июля Кудрявцев получил от заявителя 7 млн рублей под контролем силовиков, после чего был задержан. Затем он согласился участвовать в оперативном эксперименте по передаче денег Канчиеву. Бывшего полицейского задержали в тот же день при получении 1 млн рублей.

Матвей Николаев