В порту Новороссийска будут слышны стрельбы

В акватории порта Новороссийска 16 и 18 мая пройдут учения со стрельбами, об этом уведомили в пресс-службе администрации города. Тренировочные мероприятия будут проводить дежурные силы военно-морской базы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Учения запланированы на период с 11:00 до 13:00 16 и 18 мая, также 18 мая тренировочные стрельбы будут проводиться в вечернее время с 21:00 до 23:00. В ходе учений НВМБ отработает практические действия по отражению беспилотников и безэкипажных катеров.

Во время учений плановые стрельбы выполняются из артиллерийской установки с молов военной гавани. При проведении тренировочных мероприятий НВМБ в порту запрещается движение плавательных средств и маломерных судов.

Также в администрации Новороссийска напомнили, что в период плановых стрельб ограничения распространяются на подводные работы, водолазные спуски и водные виды спорта.

София Моисеенко