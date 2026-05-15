В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщает пресс-служба Росавиации, мера необходима для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Ограничения введены на фоне работы сил противовоздушной обороны. По данным Министерства обороны России, в период с 08:00 до 14:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Смоленской, Псковской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона, а также над акваторией Черного моря.

Ранее, в ночь на 15 мая, средствами противовоздушной обороны было уничтожено 355 беспилотников над различными регионами России. Среди территорий, где сбивали БПЛА, — Республика Крым и Краснодарский край, а также акватории Азовского и Каспийского морей. Информация о количестве уничтоженных беспилотных летательных аппаратов над каждым регионом отдельно не приводится в сообщении ведомства.

Алина Зорина