Выходные в Петербурге и Ленобласти порадуют теплом до +25 градусов

После дождей и гроз в Санкт-Петербурге и Ленобласти резко потеплеет к выходным. В воскресенье воздух в городе прогреется до +20 °С, на востоке Ленинградской области — до +25 °С. Такой прогноз дает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

В Петербурге осадки прекратятся к середине дня субботы, на востоке области — к вечеру. Ветер днем усилится до 5–10 м/с, после завершения осадков выглянет солнце, воздух прогреется до +15…+17 °С.

В воскресенье погода изменится: возможны лишь кратковременные дожди, местами с грозой. Воздух прогреется до +25 °С. Следующая рабочая неделя, по прогнозам синоптика, ожидается очень теплой (до +27 °С) и с минимальными осадками. Самыми теплыми днями, по предварительным данным, станут 19 и 20 мая.

Карина Дроздецкая