В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.

Общественный транспорт временно прекратил движение на время действия тревоги. МЧС города напоминает, что нужно действовать без паники и позаботиться о своей безопасности.

Жителям и гостям региона советуют пройти в укрытия. Находясь дома, необходимо отойти от окон.

Ранее беспилотную опасность объявили на территории Республики Крым. Сейчас над Крымом работает ПВО. Жителей и гостей полуострова просят сохранять спокойствие.

Согласно информации Министерства обороны России, над территорией Краснодарского края и другими регионами России днем 15 мая ликвидировали 22 беспилотника. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 08:00 до 14:00 мск. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Смоленской, Псковской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваторией Черного моря.

