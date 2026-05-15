В Крыму объявлена беспилотная опасность

На территории Республики Крым объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Сейчас над Крымом работает ПВО. Жителей и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

«Ъ-Кубань» писал, что над территорией Краснодарского края и другими регионами России ликвидировали 22 беспилотника. По данным Минобороны РФ, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 08:00 до 14:00 мск. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Смоленской, Псковской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина