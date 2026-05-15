В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты

Ограничения на полеты введены в аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения распространяются на прием и выпуск воздушных судов. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Согласно информации Министерства обороны России, над Кубанью и другими регионами РФ сбили 22 БПЛА. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 08:00 до 14:00 мск. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Смоленской, Псковской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваторией Черного моря.

Ранее, в ночь на 15 мая, дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 355 беспилотников над регионами России. Среди территорий, над которыми сбили беспилотные летательные аппараты,— Республика Крым и Краснодарский край, а также акватории Азовского и Каспийского морей. Информация о количестве уничтоженных беспилотников по каждому региону отдельно не приводится.

Алина Зорина