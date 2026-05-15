Над Кубанью и другими регионами РФ сбили 22 БПЛА

Над территорией Краснодарского края и другими регионами России ликвидировали 22 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 08:00 до 14:00 мск. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Смоленской, Псковской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваторией Черного моря. Информация о количестве уничтоженных беспилотников по каждому региону отдельно не приводится.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что в течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 355 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Атака была отражена в период с 23:00 14 мая до 07:00 15 мая по московскому времени.

Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких российских регионов, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей. Средства ПВО работали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях. Кроме того, беспилотники были перехвачены над Московской областью, Республикой Крым, Республикой Калмыкия и Краснодарским краем.

Алина Зорина