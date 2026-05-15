В Оренбуржье вынесли приговор руководителям фирмы, похитившим деньги при ремонте школы искусств

Суд признал виновными двух руководителей коммерческой организации по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет до 5 лет 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Удовлетворен иск прокурора о взыскании суммы причиненного ущерба.

По информации ведомства, обвиняемые использовали заведомо подложные документы, подтверждающие выполнение строительных работ юридическим лицом, чтобы заключить в апреле 2024 года контракт на капремонт здания детской школы искусств Северного района. Подсудимые не планировали исполнять обязательства. В октябре 2024 года они получили аванс в размере свыше 11,5 млн руб. После этого строительные работы прекратились, фигуранты похитили бюджетные деньги.

В рамках расследования имущество подсудимых было арестовано на сумму свыше 19 млн руб. В настоящее время здание отремонтировано и эксплуатируется.

Руфия Кутляева