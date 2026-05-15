«МегаФон» запустил зону 5G в историческом центре Нижнего Новгорода — на территории Нижегородской ярмарки. Сейчас там проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Сеть пятого поколения покрывает всю площадку форума, включая уличную территорию, главный ярмарочный дом и павильоны деловой и выставочной программы. Пользоваться связью 5G могут не только участники и гости конференции, но и жители города, туристы. ЦИПР — одно из главных деловых событий по технологиям и цифровизации в России. Конференция проходит уже в 11-й раз. В деловой программе ожидается свыше 1 тыс. спикеров и 140 сессий.

Т-Банк запустил международные переводы на карты UnionPay Global в 61 страну — с использованием только номера карты, пишут «Ведомости». До этого через систему UnionPay клиенты банка могли отправлять деньги только на карты, выпущенные в Китае. Для перевода нужны номер карты и ФИО получателя — без реквизитов IBAN или кодов SWIFT. Средства списываются с рублевых счетов с автоматической конвертацией в валюту страны.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг во время визита Трампа в Китай отвлекся от графика президента и отправился в один из традиционных пекинских хутунов, чтобы съесть лапшу с соевой пастой. Он также попробовал «старый пекинский кислый напиток из бобов мунг» и коктейль в популярной китайской сети кофеен Honey Snow City Sweetie. Фото с главой Nvidia опубликовало агентство Bloomberg.