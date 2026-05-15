Новороссийцу грозит заключение за сверток с наркотиками из даркнета

Житель Новороссийска отправится под суд за хранение запрещенных веществ, сообщает пресс-служба УМВД города-героя. Молодой человек забрал тайниковую закладку на одной из улиц, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Согласно данным полиции, 22-летний новороссиец заказал запрещенные вещества через даркнет. Он получил координаты расположения «тайниковой закладки», после чего извлек сверток под камнем и спрятал в карман. Его задержали оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Новороссийска.

В ходе личного досмотра полицейские установили, что молодой человек имел при себе более 1,28 г тяжелого наркотического средства в полимерном пакете.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Жителю города может грозить наказание до десяти лет лишения свободы.

Кристина Мельникова