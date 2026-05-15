Мурманск и Петрозаводск свяжет прямой авиарейс
Прямое авиасообщение между Мурманском и Петрозаводском откроется 3 июня. Первый рейс запланирован из аэропорта карельской столицы.
Полеты будут выполняться раз в неделю, по средам. Время в пути — около полутора часов. Согласно расписанию, вылет из Мурманска — в 14:00, из Петрозаводска — в 11:40. Оператором назначена авиакомпания «ЮВТ АЭРО».
Рейс получит субсидию из федерального бюджета. Стоимость билета составит 4700–5000 рублей.
Пассажиропоток между Мурманской областью и Республикой Карелия без учета транзита в 2025-м достиг 65 тыс. человек. По числу поездок в Карелию жители Мурманска уступают лишь жителям Москвы и Санкт-Петербурга.