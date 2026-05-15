Севастопольца будут судить за публичные призывы к убийствам по национальному признаку

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя, который обвиняется по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Севастополя.

Согласно версии следствия, обвиняемый, проживая в Севастополе, опубликовал в антироссийском пропагандистском сообществе и нескольких других групповых чатах мессенджера комментарии, которые содержали призывы к убийству людей по национальным признакам либо по происхождению. Уголовное дело было возбуждено сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

В ходе расследования обвиняемый выразил раскаяние и изъявил желание принести публичные извинения. Сейчас материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в Нахимовский районный суд Севастополя.

Алина Зорина