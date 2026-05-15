Ленобласть получила полмиллиарда на второй этап расселения аварийного жилья
Фонд развития территорий перечислил Ленинградской области 538,16 млн рублей на второй этап программы по ликвидации аварийного жилфонда. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Общий бюджет этого этапа составит 1,6 млрд рублей. Основная сумма — более 1 млрд — поступит из областной казны. Планируется расселить почти 9,7 тыс. кв. метров аварийного жилья. Улучшить условия смогут 557 человек в 16 муниципалитетах.
Первый этап программы близится к завершению. До конца 2026 года планируется расселить 6,2 тыс. кв. метров, новоселье отметят 460 человек.
На начальных этапах квартиры приобретаются на вторичном рынке — это позволяет оперативно решить вопрос переезда. Задача — убрать с карты региона дома с критическим износом, а людям дать понятное и быстрое жилищное решение.