Космические снимки не показали мазутных загрязнений в акватории Черного моря

В районе крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» на космических снимках не обнаружили следов загрязнения нефтепродуктами. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края, ссылаясь на заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

На побережье Черного моря в Краснодарском крае и Республике Крым продолжаются работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. Специалисты осуществляют регулярный мониторинг акватории. Сводная группировка сил и средств составляет 789 человек и 196 единиц техники.

С начала работ на береговой линии очистили порядка 3,6 тыс. км, в том числе и повторно. На побережье собрали более 185,8 тыс. т загрязненного песка и грунта. Около 185,3 тыс. т грунта перевезли специализированные организации. Загрязненный мазутом песок обезвредили или перевели в категорию вторичных продуктов.

София Моисеенко