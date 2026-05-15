Почти 20 тонн капусты из Казахстана забраковали в Нижнем Новгороде из-за трипса
Поступившая в Нижегородскую область из Казахстана партия пекинской капусты общим весом 19,9 т получила отрицательное заключение о карантинном фитосанитарном состоянии из-за обнаруженного в ней западного цветочного трипса. Об этом сообщили в нижегородской лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Найденный в овощах вредитель относится к числу особо опасных карантинных организмов. Ввоз забракованной капусты в Россию запретили, вся партия подлежит возврату или уничтожению под контролем уполномоченных органов.