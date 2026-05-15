В Центробанке прокомментировали идею создать «калининградскую ипотеку»

Тема доступности ипотеки по-прежнему актуальна для жителей Калининградской области, однако разработка и запуск региональных льготных программ относятся к полномочиям местных властей. Об этом заявил заместитель начальника Северо-Западного главного управления Банка России Вадим Пивоваров, пишет «Новый Калининград».

Представитель ЦБ оценил инициативу запуска калининградской ипотеки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее губернатор Алексей Беспрозванных во время отчета перед Законодательным собранием за 2025 год отметил, что проблема доступности жилья в регионе все еще стоит остро. В качестве одного из возможных решений он предложил рассмотреть запуск специальной ипотечной программы «конкретно для калининградцев» — и подчеркнул необходимость совместной проработки этой инициативы.

«Что касается создания в регионах адресных льготных ипотечных программ, то важно понимать: разработка и запуск таких инициатив находятся в ведении органов исполнительной власти. Главное, что может поддержать рынок ипотеки — это снижение инфляции и рыночных ставок. Поэтому со своей стороны мы продолжаем работу по обеспечению низкой инфляции и устойчивости финансовой системы. Это основа для долгосрочного развития рынка ипотечного кредитования»,— отметил Вадим Пивоваров.

При этом, по словам представителя Центробанка, интерес жителей региона к ипотеке продолжает расти. На начало апреля 2026 года объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам в Калининградской области достиг почти 146 млрд рублей, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом.

Объем новых ипотечных выдач в марте 2026 года составил 2,6 млрд рублей. Это на 22% превышает показатель марта 2025 года, добавил господин Пивоваров.

