В городском месячнике по благоустройству приняли участие 142 тысячи нижегородцев

В Нижнем Новгороде 15 мая завершился месячник по благоустройству. По словам главы города Юрия Шалабаева, в нем приняли участие более 142 тыс. человек. Это на 10% больше по сравнению с аналогичным мероприятием годом ранее.

«Это сотрудники подрядных организаций и домоуправляющих компаний и жители, которые присоединились к городским службам. Также было задействовано более 1,4 тыс. единиц коммунальной техники»,— отметил господин Шалабаев.

По его данным, во время месячника по благоустройству его участники перевыполнили изначальный план работ. Вместо запланированных 436 отремонтировали 445 детских и спортивных площадок, восстановили почти 2,4 тыс. кв. м тротуаров при плане 2,2 тыс. кв. м и очистили более 73 тыс. кв. м газонов. На дорогах выполнили ямочный ремонт на 45 тыс. кв. м дорожного полотна. С городских территорий коммунальщики вывезли более 92 тыс. кубометров мусора вместо планируемых 79 тыс.

Как писал «Ъ-Приволжье», общегородской месячник по благоустройству стартовал в Нижнем Новгороде 5 апреля. Планировалось, что за время месячника его участники выполнят основные работы по приведению города в порядок после зимы, которая стала одной из самых снежных за всю историю метеонаблюдений. После этого дорожные и коммунальные службы должны выйти на регулярные темпы летней уборки.

Андрей Репин