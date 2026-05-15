Дефицит бюджета Нижегородской области планируют увеличить на 1,4 млрд рублей

Минфин Нижегородской области внес в заксобрание поправки к областному бюджету на 2026 год. Дефицит бюджета планируется увеличить на 1,4 млрд руб. — до 34,9 млрд руб., следует из проекта документа, опубликованного в материалах регионального парламента.

Доходы областной казны планируется увеличить на 470 млн руб. в основном за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет и возврата субсидий организациями. Общая сумма этой статьи оценена в 455,1 млн руб.

Расходы бюджета предложено увеличить на 1,9 млрд руб., которые направят на продление Автозаводской (почти 1,2 млрд руб.) и Сормовско-Мещерской (268,6 млн руб.) линий нижегородского метрополитена, отмечается в пояснительной записке.

После поправок доходы бюджета составят 337,6 млрд руб., расходы — 372,5 млрд руб. Госдолг Нижегородской области на 1 мая составил 224,4 млрд руб. В апреле рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области до уровня ruА со стабильным прогнозом.

