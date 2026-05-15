В Самарской области девочку придавила плита памятника, возбуждено дело
Силовики расследуют инцидент с падением памятника на девятилетнего ребенка в Самарской области. Происшествие случилось 18 апреля 2026 года в селе Старопохвистнево в Похвистневском районе. Об этом сообщил источник в региональном СУ СКР в пятницу,15 мая.
Установлено, что плита монумента погибшим военнослужащим рухнула, когда на нее облокотился ребенок, и травмировала несовершеннолетнюю. Пострадавшую госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Следствие устанавливает обстоятельства инцидента.