В Самарской области девочку придавила плита памятника, возбуждено дело

Силовики расследуют инцидент с падением памятника на девятилетнего ребенка в Самарской области. Происшествие случилось 18 апреля 2026 года в селе Старопохвистнево в Похвистневском районе. Об этом сообщил источник в региональном СУ СКР в пятницу,15 мая.

Установлено, что плита монумента погибшим военнослужащим рухнула, когда на нее облокотился ребенок, и травмировала несовершеннолетнюю. Пострадавшую госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Следствие устанавливает обстоятельства инцидента.

