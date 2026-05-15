Связиста мошенников из Екатеринбурга отправили в колонию на восемь лет

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил восемь лет колонии общего режима местному жителю Павлу Коваленко, которого судили за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по 18 эпизодам и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ) по двум эпизодам, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Суд установил, что в 2023 году Коваленко вступил в организованную преступную группу, где выполнял функции связиста. В своей квартире он установил сим-бокс и использовал не менее 5822 сим-карт, зарегистрированных на третье лицо. С января по сентябрь он обеспечивал абонентскими номерами и кодами подтверждения участников группы. Мошенники при обзвоне россиян представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов и Казначейства России, в дальнейшем похищали у жителей деньги.

Из-за их действий пострадали 20 жителей из Свердловской, Кемеровской, Новосибирской, Белгородской областей, Краснодарского и Пермского края и других регионов. Они потеряли более 8,3 млн руб., отправив деньги на «безопасные счета». Также пострадавшие продали по указанию мошенников свой автотранспорт. В пользу 13 человек частично удовлетворены иски о возмещении ущерба — осужденный должен выплатить им более 7,4 млн руб.

Коваленко признал вину, но не согласился с квалификацией, заявив, что не знал, что работает с мошенниками. Причиной совершения преступления стало желание оказать финансовую помощь родителям. Защита и обвинение обжаловали приговор, но Свердловский областной суд оставил его без изменений.

Ирина Пичурина