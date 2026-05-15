Мурманчанина оштрафовали на 600 тысяч за экстремистские посты в соцсетях

Северный флотский военный суд оштрафовал на 600 тысяч рублей мужчину, призывавшего в соцсети «ВКонтакте» к разрушению Московского Кремля и насильственным действиям в отношении представителей высших органов власти и правительства. Об этом сообщили в УФСБ по Мурманской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Мурманской области мужчину оштрафовали за призывы к экстремизму

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Мурманской области мужчину оштрафовали за призывы к экстремизму

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее в отношении фигуранта 1988 года рождения было возбуждено уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма в интернете, а также публичных сетевых призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Матвей Николаев