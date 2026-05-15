С берегов Кубани и Крыма убрали 185,8 тысячи тонн замазученного песка и грунта

В Краснодарском крае и Республике Крым очищено около 3,6 тыс. км берега и собрано более 185,8 тыс. т загрязненного грунта. Об этом стало известно по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе, сообщает правительство России.

Мониторинг акватории Черного моря и побережья Краснодарского края и Крыма продолжается. На космических снимках в районе инцидента не обнаружено пятен нефтепродуктов.

Общий объем собранного загрязненного песка и грунта превысил 185,8 тыс. т. Из них около 185,3 тыс. т вывезено в специализированные организации. Весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта был обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов.

В сводной группировке сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, насчитывается 789 человек и 196 единиц техники.

«Ъ-Кубань» писал, что в Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего после атаки беспилотников. Убрано уже почти 30 тыс. куб. м загрязненного грунта. В ликвидации последствий задействованы 445 человек и 112 единиц техники, включая силы и средства МЧС России.

Алина Зорина