Петергоф создаст музей в память о восстановлении дворцов

Государственный музей-заповедник «Петергоф» объявил о планах по созданию постоянной экспозиции, посвященной послевоенному возрождению дворцово-паркового ансамбля. Новый музей отразит историю реставрации, которую дирекция рассматривает как отдельный подвиг. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор учреждения Роман Ковриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Идея возникла после успеха временного проекта «Подвиг возрождения»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Идея возникла после успеха временного проекта «Подвиг возрождения»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Идея возникла после успеха временного проекта «Подвиг возрождения», развернутого в 2025 году в залах Большого дворца совместно с мастерской «Невский баталист». Художественно-театральные решения и мультимедийные инсталляции воссоздали атмосферу 1940-х годов на месте реальных трагических событий. Эксперимент, нарушивший традиционные музейные каноны, привлек 105 тыс. посетителей.

«Мы увидели высокую вовлеченность — вплоть до слез у детей и взрослых. Проект не уйдет, но нуждается в переосмыслении»,— заявил господин Ковриков, уточнив, что организация взяла паузу для поиска подходящего помещения. Главная сложность — подобрать локацию, способную передать эффект присутствия, который давали именно парадные залы.

Отдельным сюжетом будущей экспозиции станет судьба фонтана «Самсон». Оригинальная скульптурная группа не подлежала эвакуации из-за размеров и была утрачена. Современная версия, воссозданная по архивным материалам, появилась в 1947 году. Новый музей, по замыслу руководства, будет небольшим, но должен зафиксировать память о восстановлении Петергофа из руин.

Карина Дроздецкая