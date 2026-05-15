В Сочи осудили бывших работников Дагомысского ДРСУ

Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор бывшим сотрудникам ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» по делу о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Фигурантами процесса стали Павел Городниченко, Андрей Мельников, Дмитрий Бекетов, Иван Победенный, Сергей Сергеев и Азамат Харту, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, подсудимые входили в организованную группу вместе с бывшим директором предприятия Сафарбием Напсо, ранее уже осужденным по этому делу. По версии следствия, с 2018 по 2021 год участники группы через подконтрольные юридические и физические лица похитили имущество предприятия — транспорт и дорожную технику — более чем на 45 млн руб.

Одним из ключевых эпизодов дела стала передача асфальтобетонного завода, принадлежавшего ДРСУ, аффилированной компании по заниженной стоимости. По материалам дела, в 2019 году фигуранты организовали подготовку фиктивной оценочной документации, после чего предприятие стоимостью свыше 81,6 млн руб. было продано менее чем за 1 млн руб. Следствие полагает, что актив планировалось использовать в коммерческой деятельности подконтрольных структур.

Кроме того, суд установил, что в 2019–2020 годах обвиняемые получили более 4 млн руб. по фиктивным документам о поставке товаров, а в 2020–2021 годах организовали оформление подложных справок о стоимости работ. На основании этих документов на счета предприятия поступили средства по контрактам, которые фактически не исполнялись. По данным следствия, сообщники присвоили свыше 79 млн руб.

Еще один эпизод касался ремонта дорог «Альпика-Сервис» и подъезда к селу Харциз Первый. По версии обвинения, Павел Городниченко совместно с Сафарбием Напсо организовал оплату работ на сумму более 70 млн руб., несмотря на их фактическое невыполнение.

Преступную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания от двух лет до шести лет и шести месяцев лишения свободы. Самый длительный срок получил Павел Городниченко — шесть лет и шесть месяцев колонии общего режима. Осужденные были взяты под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков