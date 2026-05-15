В Сочи осужденной за демонстрацию нацистской символики отказали в жалобе

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор жительнице Сочи, осужденной по делу о публичной демонстрации нацистской символики в интернете. Суд отклонил кассационную жалобу, в которой осужденная оспаривала ранее вынесенные судебные решения.

Как сообщили в пресс-службе кассационного суда, ранее суды установили, что в 2023 году накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне женщина разместила на своей странице в социальной сети изображение свастики Третьего рейха. За это нарушение ее привлекли к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ и назначили трое суток административного ареста.

Несмотря на ранее назначенное наказание, в августе того же года женщина вновь разместила в открытом доступе символику нацистской Германии. Публикации были доступны неограниченному кругу лиц.

После рассмотрения материалов дела Центральный районный суд Сочи признал женщину виновной и назначил наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Позднее апелляционная инстанция смягчила наказание до одного года и четырех месяцев лишения свободы, оставив без изменений квалификацию деяния и остальные выводы суда первой инстанции.

Осужденная обратилась в кассационный суд, настаивая на своей невиновности и требуя отменить приговор и апелляционное определение. Судебная коллегия изучила материалы дела, рассмотрела доводы сторон и пришла к выводу об отсутствии оснований для пересмотра ранее принятых решений.

В результате кассационный суд признал судебные акты законными и оставил их без изменений. Жительница Сочи продолжит отбывать наказание в колонии-поселении.

Мария Удовик