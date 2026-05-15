Житель Оренбуржья обвиняется в распространении ложной информации о действиях ВС РФ

В отношении 58-летнего жителя Оренбургской области возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2024-2025 гг. обвиняемый разместил в мессенджере «тексты и комментарии с заведомо ложной информацией о целях и задачах специальной военной операции и о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации».

Фигурант задержан, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти и вражды, относится к тяжким преступлениям. За его совершение предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Руфия Кутляева