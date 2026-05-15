В Вологодской области впервые запустили аэростат для мониторинга лесных пожаров

В Вытегорском округе Вологодской области начал работу первый в регионе аэростатный комплекс для мониторинга лесопожарной обстановки. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем канале в мессенджере Max.

Новый комплекс предназначен для оперативного выявления возгораний и защиты лесов, прежде всего в труднодоступных районах, где отсутствуют камеры системы «Лесоохранитель».

Видео с аэростата в режиме реального времени поступает в региональную диспетчерскую службу. После этого информация оперативно передается в лесничества для проверки на месте.

По словам главы региона, подобная технология в Вологодской области применяется впервые. Сейчас специалисты проводят полевые испытания оборудования в поселке Янишево и отрабатывают рабочие процессы. В дальнейшем власти планируют расширить проект и внедрить аэростатные комплексы в других лесничествах региона.

Матвей Николаев

