В Вологодской области впервые запустили аэростат для мониторинга лесных пожаров
В Вытегорском округе Вологодской области начал работу первый в регионе аэростатный комплекс для мониторинга лесопожарной обстановки. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем канале в мессенджере Max.
Новый комплекс предназначен для оперативного выявления возгораний и защиты лесов, прежде всего в труднодоступных районах, где отсутствуют камеры системы «Лесоохранитель».
Видео с аэростата в режиме реального времени поступает в региональную диспетчерскую службу. После этого информация оперативно передается в лесничества для проверки на месте.
По словам главы региона, подобная технология в Вологодской области применяется впервые. Сейчас специалисты проводят полевые испытания оборудования в поселке Янишево и отрабатывают рабочие процессы. В дальнейшем власти планируют расширить проект и внедрить аэростатные комплексы в других лесничествах региона.