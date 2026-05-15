Школы и вузы Ставрополья вернутся к очному обучению с 16 мая

Образовательные учреждения Ставропольского края с 16 мая возобновят работу в штатном режиме после нескольких дней дистанционного обучения, введенного из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила министр образования региона Мария Смагина.

По словам главы краевого Минобразования, с пятницы все школы, вузы и колледжи региона возвращаются к очному формату работы. Соответствующее сообщение опубликовано в ее официальном канале в мессенджере Max.

Ранее власти Ставропольского края перевели учащихся на дистанционное обучение в период с 12 по 15 мая. Такое решение было принято на фоне неблагоприятного прогноза погоды.

При этом в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным синоптиков, до 18 мая на территории края сохраняется вероятность сильных ливней с грозой, градом и порывистым ветром.

Валерий Климов